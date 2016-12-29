Областная газета
Политика 29 декабря 2016, 16:41

Владимир Путин назначил Анатолия Антонова заместителем главы МИДа РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Антонова заместителем министра иностранных дел РФ.

Напомним, Анатолий Антонов с 2011 года был заместителем министра обороны РФ. Судя по информации на сайте Минобороны России, его сегодняшний переход в МИД РФ выглядит логично. В 1978 году он окончил Московский государственный институт международных отношений. В 1983 году завершил обучение в очной аспирантуре МГИМО. С этого времени около тридцати лет трудился в разных структурах сначала МИДа СССР, потом МИДа РФ.

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