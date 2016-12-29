Вратарь "Урала" Дмитрий Арапов может продолжить карьеру в "Томи"

Футбольный клуб "Урал" собирается усиливать вратарскую линию. Селекционеры клуба ищут нового голкипера с российским паспортом, а вратарь "Урала" Дмитрий Арапов может отправиться в аренду в "Томь".

- Дима Арапов - наш футболист, мы на него рассчитываем. Тренер вратарей всё время отмечает работу Димы; то, как он старается. Из Арапова может получиться большой вратарь. Я недавно разговаривал с генеральным директором "Томи", у них сейчас дела идут не очень хорошо. Возможно, что Арапов уйдёт в Томск в аренду на оставшуюся часть чемпионата, я был бы только рад. Ему нужно постоянно играть, а у нас он играет с перерывами, - отметил президент "Урала" Григорий Иванов.