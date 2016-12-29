Экс-замминистра Шилиманов освобождён из-под стражи решением суда

Бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов будет освобождён из-под стражи. Такое решение принял в четверг, 29 декабря, Свердловский областной суд, рассмотревший апелляцию экс-чиновника на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга.

- Свердловский областной суд отменил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об аресте бывшего замминистра экономики области Михаила Шилиманова, - сообщили в пресс-службе инстанции. - Меру пресечения обвиняемому изберёт следователь.

Отметим, сегодня несколькими часами ранее облсуд отменил постановление того же Верх-Исетского суда о заключении под домашний арест известного автора и исполнителя, художественного руководителя Уральского театра эстрады Александра Новикова.

Шилиманов и Новиков обвиняются в мошенничестве с деньгами пайщиков ЖК "Бухта Квинс": строительство жилого комплекса началось в 2008 году и должно было завершиться в 2012 году, однако в 2011 году работы были приостановлены и так и не возобновились.

Застройщик проекта сменился, но новая компания прекратила своё существование в конце 2015 года.