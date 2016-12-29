В Екатеринбурге двое мужчин скончались после употребления спиртосодержащей жидкости

Вечером в среду, 28 декабря, в квартире на улице Калинина в Екатеринбурге были обнаружены тела двоих мужчин. Как предварительно установлено представителями следственных органов, оба погибших незадолго до смерти употребляли внутрь спиртосодержашую антисептическую жидкость. Впрочем, представители правоохранительных органов осторожны в выводах: говорить о причинах смерти можно будет только по результатам судмедэкспертизы.

- Сообщение в дежурную часть полиции поступило от врачей скорой помощи в 21:40 накануне, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Сыщики установили, что жильё по указанному адресу снимал 34-летний гражданин Абросимов, зарегистрированный в Ачитском районе Свердловской области. В тот день к нему в гости пришли двое знакомых – 35-летний гражданин Хасанов из Ирбита и 31-летний гражданин Негарев из областного центра. С собой они принесли несколько так называемых "фунфыриков" объёмом 0,25 литра с антисептическим раствором, изготовленным на одном из предприятий Рязанской области. Жидкость они стали распивать, после чего легли спать. Через некоторое время хозяин квартиры проснулся и обнаружил своих знакомых мёртвыми.

Представитель главка пояснил, что несмотря на изъятие с места происшествия 9 флаконов из-под спиртосодержащей жидкости, делать какие-либо выводы рано. Необходимо дождаться заключения судебно-медицинской экспертизы, отметил Валерий Горелых.

Материалы переданы для принятия решения в Следственный комитет.