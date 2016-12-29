Областная газета
Общество 29 декабря 2016, 17:43

Более 59 миллиардов рублей будет израсходовано в 2017 году на медобслуживание свердловчан

Правительство Свердловской области, заседание которого сегодня провёл губернатор Евгений Куйвашев, приняло Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи в Свердловской области на 2017 год. По ней расходы на медобслуживание уральцев превысят 59 млрд рублей.

Как сообщает областной департамент информполитики, затраты на эту программу в 2017 году будут на 60 млн рублей больше, чем было в уходящем году.

– Принятие данной программы направлено на то, чтобы обеспечить всем жителям Свердловской области, где бы они ни проживали, равные возможности получения бесплатной медомощи, повысить эффективность использования ресурсов нашего здравоохранения, улучшить методы и формы организации медицинской помощи, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Быстрая реклама

Лучшие новогодние комедии!

Лучшие новогодние комедии!
4 января, Дворец молодежи, 20:00. «Здравствуй, доктор, Новый год!»

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (30 декабря)

Фрагмент бланка советской срочной телеграммы
90 лет назад расстояние между Москвой и областью сократилось до 8 минут

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА