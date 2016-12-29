Более 59 миллиардов рублей будет израсходовано в 2017 году на медобслуживание свердловчан

Правительство Свердловской области, заседание которого сегодня провёл губернатор Евгений Куйвашев, приняло Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи в Свердловской области на 2017 год. По ней расходы на медобслуживание уральцев превысят 59 млрд рублей.

Как сообщает областной департамент информполитики, затраты на эту программу в 2017 году будут на 60 млн рублей больше, чем было в уходящем году.