Обзор криминальной хроники четверга, 29 декабря

Тагильскому браконьеру грозит 6 месяцев ареста за убитого лося

Уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба (статья 258 УК РФ) возбуждено в отношении тагильчанина, застрелившего лося. Как сообщили в УМВД по Нижнему Тагилу, о произошедшем в полицию сообщил егерь Харенского охотничьего хозяйства. Прибывшие на вызов сотрудники полиции застали злоумышленников на месте преступления. Здесь же было обнаружено мясо, сложенное в мешки, и шкура. С места происшествия полицейские изъяли пневматический пистолет, карабин и 7 патронов, принадлежащие одному из мужчин. Как пояснил владелец оружия, накануне поздно вечером, проезжая по дороге в сторону Висимо-Уткинска, он заметил бегущего через дорогу взрослого лося. Будучи охотником со стажем, мужчина не удержался и взялся за ружьё, хотя лицензии на охоту не имел. Убив лося, он своими незаконными действиями причинил материальный ущерб Департаменту по охране животного мира в размере 120 тысяч рублей. В соответствии с УК РФ браконьеру грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до 6 месяцев.

В Верхней Пышме задержали подозреваемого в поджоге автомобилей

Полиция Верхней Пышмы при активном содействии местных жителей задержала подозреваемого в поджоге автомобилей во дворе дома на улице Кривоусова. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, вечером в среду, 28 декабря, около 20:30 в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о возгорании машин. Прибывшим на место полицейским местные жители передали гражданина, причастного к поджогам трёх транспортных средств. Выяснилось, что 21-летний поджигатель облил стоявшие во дворе автомобили специально купленным для этого на заправке бензином и поджёг, после чего прошёлся по подъездам дома № 24 улицы Орджоникидзе и баллончиком нанёс на стены угрожавшие жильцам надписи. Задержали его местные жители. Сам злоумышленник пояснил стражам порядка, что на такой поступок его подтолкнул "голос демона". После опроса задержанного, состоящего на медицинском учёте, доставили в специализированную клинику.

В Талицком районе задержаны предполагаемые убийцы жительницы деревни Вихляева

Следственные и правоохранительные органы задержали предполагаемых убийц жительницы деревни Вихляева Талицкого района. Как оказалось, убийцы - односельчане погибшей, сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области. Тело пожилой женщины было обнаружено местными жителями в колодце. На теле женщины имелись явные признаки насильственной смерти. В ходе комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведённых следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции, установлена причастность к совершению данного особо тяжкого преступления трёх местных жителей — молодых людей в возрасте 19, 21 и 32 лет. Все они официально нигде не работали, ранее не судимы, но склонны к злоупотреблению спиртным. По версии следствия, в один из дней в октябре 2016 года находившиеся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленники встретили потерпевшую у одного из домов по улице Молодёжной. По неустановленному пока мотиву молодые люди убили женщину, а тело спрятали в одном из заброшенных домов. Затем, решив перепрятать труп, они вытащили его из заброшенного дома и сбросили в расположенный неподалеку колодец. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ ("Убийство"), а всех троих злоумышленников заключили под стражу, решается вопрос о предъявлении им обвинения.