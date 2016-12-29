«Уральский трубник» одержал самую крупную победу за девять лет

Во втором домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом против новосибирского «Сибсельмаша» игроки «Уральского трубника» блеснули завидной результативностью, выиграв матч со счётом 11:1.

Ещё в начале второго тайма при счёте 4:0 гости имели шанс переломить ход матча, но первоуральцев выручил вратарь Александр Морковкин. А затем последовал десятиминутный провал «Сибсельмаша», обернувшийся четырьмя голами в их ворота.

Столь крупно «Уральский трубник» не побеждал девять лет — в сезоне 2007/2008 первоуральцы с тем же счётом 11:1 разгромили ульяновскую «Волгу». Абсолютный рекорд клуба был установлен 18 декабря 2001 года, когда «Уральский трубник» выиграл у северодвинского «Севера» со счётом 17:1 (кстати, десять мячей в том матче забил игравший за «Трубник» воспитанник новосибирского хоккея Александр Насонов, и это тоже клубный рекорд).

«Уральский трубник» (Первоуральск) - «Сибсельмаш» (Новосибирск) - 11:1 (4:0)Голы: 1:0 Герасимов (Игошин, 4), 2:0 Степченков (12, свободный), 3:0 Игошин (Липин, 32), 4:0 Липин (Игошин, 41), 5:0 Разуваев (Оппенлендер, 47), 6:0 Герасимов (Игошин (53), 7:0 Маркин (Разуваев, 55), 8:0 Разуваев (Усов, 59, угловой), 9:0 Игошин (Сидоров, 62), 10:0 Герасимов (66, с 12-метрового), 11:0 Почкунов (Воронковский, 74), 11:1 Анисимов (Васюкович, 76).

Результаты других матчей в Восточной группе: «Кузбасс» - «СКА-Нефтяник» - 5:7, «Енисей» - «Байкал-Энергия» - 3:0.Положение команд в Восточной группе: «СКА-Нефтяник» - 49 очков (18 матчей), «Енисей» - 33 (16), «Байкал-Энергия» - 31 (18), «Уральский трубник» - 16 (16), «Кузбасс» - 11 (16), «Сибсельмаш» - 7 (16).

Следующие матчи «Уральский трубник» проведёт на также на домашнем льду - 5 и 6 января соперником первоуральцев будет действующий чемпион России красноярский «Енисей».