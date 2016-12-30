В 2017 год Россия вступает с новым законом об организации детского отдыха

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об организации детского отдыха.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Кремля, новый закон предусматривает введение единых требований к деятельности организаций, отвечающих за отдых и оздоровление детей. Важный нюанс – выполнять эти условия обязаны будут все предприятия без исключения, вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Напомним, о необходимости создания таких правил в России заговорили после случившейся нынешним летом трагедии в детском центре на Сямозере.