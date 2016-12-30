Областная газета
Общество 30 декабря 2016, 09:28

В Екатеринбурге минувшей ночью горел автомобиль

В Екатеринбурге в ночь с 29 на 30 декабря загорелся автомобиль Mazda 6 на улице Юбилейная.  На площади четырёх квадратных метров повреждён моторный отсек и кузов транспортного средства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сегодня, 30 декабря, в 3:47 поступило сообщение о пожаре автомобиля Mazda 6.

- На тушение выезжали четыре человека личного состава и одна единица техники. В 3:55 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04:13. Никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Добавим, прошлой ночью на Среднем Урале горели три автомобиля. Свердловская область по итогам года является бесспорным лидером по числу уничтоженных огнём автомашин - их количество превысило 550.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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