США заявили о высылке 35 российских дипломатов

Внешнеполитическое ведомство Соединённых Штатов Америки объявило персонами нон-грата 35 российских дипломатических работников. По информации, опубликованной на официальном сайте госдепартамента, высылке подлежат сотрудники посольства РФ в Вашингтоне и консульства РФ в Сан-Франциско.

- Государственный департамент объявил сегодня персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действующих в Соединённых Штатах, - говорится в документе. - Их деятельность не соответствует их дипломатическому или консульскому статусу.

Американская сторона не приводит списков, но указывает, что россиянам дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Столь решительный, шаг, как отмечается в документе, был вызван тем, что в течение четырёх последних лет возросло вмешательство России в выборы в США и преследование американских дипломатов в РФ, в том числе физическое насилие, преследование со стороны правоохранительных органов и трансляция информации об американских дипломатах в российских СМИ, а также блокирование деятельности Госдепа на территории России.