ВЦИОМ: 88% россиян удовлетворены ответами Владимира Путина на пресс-конференции

Неделю назад, 23 декабря, прошла большая пресс-конференция Владимира Путина. Общий уровень удовлетворённости населения ответами Президента России достиг максимума за все годы измерений - 88%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В рамках изучения общественного мнения специалисты ВЦИОМ опросили 1800 человек с 24 по 26 декабря. Эксперты исследовали внимание россиян к пресс-конференции, их оценку общения главы государства с журналистами.

С содержанием разговора Владимира Путина с журналистами на момент проведения опроса был знаком 51% россиян, для сравнения, в 2015 году эта доля составляла 46%. Пресс-конференцию онлайн полностью посмотрели 11% граждан, частично – 24%, а 16% узнали об основных вопросах и ответах позже из выпусков новостей.

Каждый десятый (9%) охарактеризовал выступление президента как интересное, но затянутое. Только 9% участников опроса, следивших за конференцией в прямом эфире или благодаря новостным выпускам, остались недовольны ответами Владимира Путина на вопросы журналистов.