ВЦИОМ: 88% россиян удовлетворены ответами Владимира Путина на пресс-конференции

Неделю назад, 23 декабря, прошла большая пресс-конференция Владимира Путина. Общий уровень удовлетворённости населения ответами Президента России достиг максимума за все годы измерений - 88%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В рамках изучения общественного мнения специалисты ВЦИОМ опросили 1800 человек с 24 по 26 декабря. Эксперты исследовали внимание россиян к пресс-конференции, их оценку общения главы государства с журналистами.
С содержанием разговора Владимира Путина с журналистами на момент проведения опроса был знаком 51% россиян, для сравнения, в 2015 году эта доля составляла 46%. Пресс-конференцию онлайн полностью посмотрели 11% граждан, частично – 24%, а 16% узнали об основных вопросах и ответах позже из выпусков новостей.
Каждый десятый (9%) охарактеризовал выступление президента как интересное, но затянутое. Только 9% участников опроса, следивших за конференцией в прямом эфире или благодаря новостным выпускам, остались недовольны ответами Владимира Путина на вопросы журналистов.
Среди наиболее запомнившихся вопросов, помимо положения пенсионеров и пенсионного обеспечения (10%), чаще всего называли темы по внешней политике: ситуацию в Сирии (10%), отношения со странами Запада (9%), с Украиной (9%), а также обороноспособность страны и расходы на армию (8%). Несколько реже респонденты отмечали ответы Владимира Путина на вопросы об участии в президентских выборах-2018, возможности переноса срока голосования (6%), экономической ситуации в стране, инфляции (5%), Керченском мосте, запуске газопровода в Крыму (5%).