Россия начала реагировать на политический демарш США

Первой ответной мерой на высылку из США 35 российских дипломатов стало закрытие в Москве англо-американской школы, где обучались дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники. Так же, как сообщается, о закрытии доступа дипломатов в посольскую резиденцию в Серебряном Бору.

Между тем МИД РФ пока не объявлял официально о каких-то контрмерах в ответ на политический выпад со стороны Белого дома. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объявила лишь о том, что заявлений, контрмер и "много всего" стоит ожидать в пятницу, 30 декабря.

- Пощёчину Вашингтону нанёс его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды, - написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook. - Американский народ был унижен своим же собственным Президентом.

Мария Захарова отметила, что "люди, обитавшие 8 лет в Белом доме - это не администрация , это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалёких", и своими действиями Обама "признался в этом официально", поставив вместо элегантной точки жирную кляксу перед уходом с поста главы государства.

Напомним, вечером 29 декабря Госдепартамент США объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатических работников. В качестве причины американская сторона заявила, что в течение четырёх последних лет возросло вмешательство России в выборы в США и преследование американских дипломатов в РФ, в том числе со стороны правоохранительных органов и трансляция информации об американских дипломатах в российских СМИ, а также блокирование деятельности Госдепа на территории России.