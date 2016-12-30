Новогоднюю ночь дорожники проведут на работе

На время новогодних каникул в Управлении автодорог Свердловской области, во всех подрядных организациях, ответственных за уборку снега с асфальта, а также в областном министерстве транспорта и связи будут организованы круглосуточные дежурства руководителей.

Как пояснили в областном департаменте информационной политики, с 31 декабря по 8 января дорожники будут трудиться как в будние дни: убирать снег с 11 тыс. км автотрасс регионального значения. Для своевременного определения метеорологических условий на областных автомагистралях установлены 32 комплексных автоматизированных поста дорожного контроля. Они каждые 20 мин фиксируют информацию о состоянии проезжей части.