Областная газета
Общество 30 декабря 2016, 10:15

Новогоднюю ночь дорожники проведут на работе

На время новогодних каникул в Управлении автодорог Свердловской области, во всех подрядных организациях, ответственных за уборку снега с асфальта, а также в областном министерстве транспорта и связи будут организованы круглосуточные дежурства руководителей.

Как пояснили в областном департаменте информационной политики, с 31 декабря по 8 января дорожники будут трудиться как в будние дни: убирать снег с 11 тыс. км автотрасс регионального значения. Для своевременного определения метеорологических условий на областных автомагистралях установлены 32 комплексных автоматизированных поста дорожного контроля. Они каждые 20 мин фиксируют информацию о состоянии проезжей части.

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