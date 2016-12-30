В Сирии официально вступил в силу режим прекращения огня

В ночь на 30 декабря в Сирии вступило в силу соглашение между правительственными войсками и вооружённой оппозицией. К соглашению присоединились правительственные войска и семь группировок вооружённой оппозиции, насчитывающие более 60 тысяч человек. Гарантами перемирия выступают Россия и Турция.
Режим прекращения огня не распространяется на террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в России).
К перемирию присоединились отряды вооружённой сирийской оппозиции, насчитывающие в общей сложности более 60 тысяч человек в центральной и северной частях Сирии, в том числе имеющие на вооружении танки и артиллерию. В число этих группировок, по данным российского военного ведомства входят:
- "Ахрар аш-Шам" (16 тысяч человек),
- "Джейш иль-Ислам" (12 тысяч человек),
- "Джейш аль-Муджахидин" (8 тысяч),
- "Джейш Идлиб" (6 тысяч человек),
- "Фейлак аш-Шам" (4 тысяч человек),
- "Аль-Джабхат аль-Шамия" (3 тысячи человек),
- "Сувар аги-Шам" (2,5 тыс. человек)
В случае, если режим перемирия в Сирии сохранится, Россия готова сократить своё военное присутствие на территории страны, сохранив лишь военные базы в Хмеймиме и Тартусе.
Отметим, за годы вооружённого противостояния правительственных войск и оппозиции в Сирии погибло порядка 250 тысяч человек. Россия начала военную операцию после официального обращения с просьбой о военной и технической помощи со стороны законного правительства Сирии в конце сентября 2015 года.