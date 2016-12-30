Областная газета
Общество 30 декабря 2016, 11:00

Многодетная семья из Свердловской области попросила Президента РФ подарить двух поросят

Накануне новогодних праздников по поручению Президента России Владимира Путина многодетной семье Агайдаровых из села Большой Турыш Свердловской области привезли двух поросят.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, с просьбой о таком подарке глава семьи Евгений Агайдаров обратился к Президенту России несколько месяцев назад. В этом обращении говорилось о том, что семья, воспитывающая трёх дочерей, мечтает обзавестись большим подсобных хозяйством, но денег на покупку скота не хватает.

По поручению главы государства губернатор Евгений Куйвашев дал указание областному министерству АПК и продовольствия найти возможность решения проблемы. На просьбу Агайдаровых откликнулся фермер Павел Дергачёв, который и привёз этой многодетной семье двух свинок мясной породы.

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