В Заречном ликвидирован цех по производству контрафактной водки

В Заречном оперативниками регионального управления ФСБ совместно с полицией был обнаружен цех, оборудованный для розлива фальсифицированного алкоголя. Как сообщила пресс-служба УФСБ, производство принадлежало уроженцу Южной Осетии, который в настоящее время подался в бега.

- Цех по розливу алкоголя представлял собою производственную линию и ёмкости со спиртосодержащей жидкостью, - сообщили в пресс-службе УФСБ. - Обнаружено и изъято около 5 тыс. бутылок алкогольной продукции с поддельными акцизными и товарными марками, около 4 тыс. пустых бутылок, приготовленных под розлив, три пластиковых ёмкости с этиловым спиртом, укупорочные крышки, 6 бобин с водочными товарными знаками в ассортименте, 3 бобины с акцизными знаками для алкогольной продукции с признаками подделки.

Проводятся ОРМ, направленные на установление местонахождения организаторов поставки спиртосодержащей продукции, изготовления и сбыта фальсифицированной алкогольной продукции. Материалы для проведения доследственной поверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела переданы в органы внутренних дел.

В Свердловской области с начала года у бутлегеров было изъято свыше 100 тыс. литров суррогата. Возбуждены 73 уголовных дела по факту незаконного оборота алкоголя.