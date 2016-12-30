148 юных свердловчан побывали на Новогодней ёлке в Кремлёвском дворце

На новогоднем представлении в Государственном Кремлёвском дворце побывали 148 детей из Свердловской области, 60 из них – воспитанники социальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

Каждый год в Москве на главной ёлке собираются юные победители конкурсов и олимпиад, отличники учёбы, ребята, достигшие успехов в спорте и творчестве.

"Новогоднее представление очень понравилось ребятам и оставило массу впечатлений. Приятным сюрпризом стало вручение сладких подарков. Также свердловчане посетили Московский зоопарк и побывали на экскурсии по территории Кремля", пишет пресс-служба министерства социальной политики Свердловской области.

Фото: Министерство социальной политики Свердловской области