Областная газета
Общество 30 декабря 2016, 13:03

148 юных свердловчан побывали на Новогодней ёлке в Кремлёвском дворце

На новогоднем представлении в Государственном Кремлёвском дворце побывали 148 детей из Свердловской области, 60 из них – воспитанники социальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики. 

Каждый год в Москве на главной ёлке собираются юные победители конкурсов и олимпиад, отличники учёбы, ребята, достигшие успехов в спорте и творчестве. 

"Новогоднее представление очень понравилось ребятам и оставило массу впечатлений. Приятным сюрпризом стало вручение сладких подарков. Также свердловчане посетили Московский зоопарк и побывали на экскурсии по территории Кремля", пишет пресс-служба министерства социальной политики Свердловской области.

Фото: Министерство социальной политики Свердловской области

Быстрая реклама

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (31 декабря)

От первой телевизионной записи «Нау» остался лишь небольшой фрагмент очень плохого качества длительностью 1 минута 15 секунд
33 года назад по телевидению впервые показали «Наутилус Помпилиус»

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА