В Ельцин Центре открылась выставка "Живопись слепых"

В Ельцин Центре открылась детская выставка "Живопись слепых". Экспозицию из 30 работ посетители смогут увидеть до 29 января, сообщает пресс-служба учреждения.

Выставка подготовлена слабовидящими детьми под руководством художников и наставников. Техника создания каждой из 30 работ состоит из двух частей. Сначала необходимо нарисовать хаотическую картину: участник вслепую выбирает баночку с краской и выплёскивает её на холст. Затем ребята благодаря рельефному высыханию краски тактильно выбирают проявленные образы.

- Выбранные образы художник Борис Хохонов дорабатывал, закрашивая лишнее и дорисовывая недостающее. Этот метод основан на свойстве человеческого зрения выискивать и находить, мысленно достраивая, узнаваемые образы в любой абстрактной картине, - пояснили в пресс-службе Ельцин Центра.

Добавим, художник Борис Хохонов придумал проект "Живопись слепых" три года назад. За это время задумка была осуществлена в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Москве, Санкт-Петербурге, Брюсселе, Париже, Сургуте.

Фото: Ельцин Центр