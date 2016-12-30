Областная газета
Культура 30 декабря 2016, 12:32

В Ельцин Центре открылась выставка "Живопись слепых"

В Ельцин Центре открылась детская выставка "Живопись слепых". Экспозицию из 30 работ посетители смогут увидеть до 29 января, сообщает пресс-служба учреждения.

Выставка подготовлена слабовидящими детьми под руководством художников и наставников. Техника создания каждой из 30 работ состоит из двух частей. Сначала необходимо нарисовать хаотическую картину: участник вслепую выбирает баночку с краской и выплёскивает её на холст. Затем ребята благодаря рельефному высыханию краски тактильно выбирают проявленные образы.

- Выбранные образы художник Борис Хохонов дорабатывал, закрашивая лишнее и дорисовывая недостающее. Этот метод основан на свойстве человеческого зрения выискивать и находить, мысленно достраивая, узнаваемые образы в любой абстрактной картине, - пояснили в пресс-службе Ельцин Центра. 

Добавим, художник Борис Хохонов придумал проект "Живопись слепых" три года назад. За это время задумка была осуществлена в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Москве, Санкт-Петербурге, Брюсселе, Париже, Сургуте.

Фото: Ельцин Центр

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