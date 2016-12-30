Сербские фанаты исполнили песню "Там далёко" в память о погибших артистах хора имени Александрова

В Белграде перед началом баскетбольного матча между ЦСКА и "Црвена Звезда" сербские фанаты исполнили песню "Там далёко" в память об артистах хора имени Александрова, погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем.

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, во время этого события на трибунах появился баннер "Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе".

Кстати, в Twitter полиции Нью-Йорка появилось видео со словами поддержки к родственникам погибших артистов ансамбля имени Александрова.