Сергей Карякин взял реванш у Магнуса Карлсена

В противостоянии российского шахматиста Сергея Карякина с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном появился новый поворот: гроссмейстеры вновь сошлись за шахматной доской, на этот раз в Дохе на чемпионате мира по блицу.

Фото: Анастасия Карлович

Кстати, именно в блице Карлсен одолел россиянина в недавней битве за шахматную корону и сохранил свой титул. Однако в этот раз Карякин взял убедительный реванш: играя чёрными, Сергей получил преимущество и одержал победу. Это была пятая победа Карякина подряд, однако после неё россиянин немного расслабился и выдал серию из трёх ничьих кряду, что позволило норвежцу, который обыгрывал соперников одного за другим, сравняться по очкам с Сергеем. После первого игрового дня в турнирной таблице двоевластие: у Карякина и Карлсена по десять очков в активе. Но стоит отметить, что россиянин располагается на первой строчке, обходя соперника по дополнительным показателям, а именно по среднему рейтингу соперников.