В России вступил в силу закон о краткосрочных военных контрактах

В России вступил в силу Федеральный закон, разрешающий гражданам заключать краткосрочные военные контракты. Документ №512-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28 декабря 2016 года подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 29 декабря.

Как следует из текста документа, отныне граждане, пребывающие в запасе, и военнослужащие по призыву, которым осталось не более месяца до увольнения, смогут заключать с Министерством обороны контракты на прохождение службы на срок до одного года. Испытательный срок при заключении таких краткосрочных контрактов назначаться не будет.

Изменения в законодательстве необходимы для повышения мобильности войск, максимально быстрого формирования и укомплектования подразделений военнослужащими-контрактниками для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий чрезвычайного положения, восстановления конституционного порядка, участия в боевых действиях, выполнения боевых задач в условиях чрезвычайного или военного положения или в миротворческих операциях как на территории России, так и за её пределами.

Военнослужащие смогут заключать контракты на срок "до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость их заключения", но не более чем на год.