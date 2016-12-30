Появилась панорама главного ледового городка Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга опубликовала панораму главной новогодней ёлки уральской столицы. Снимки сделаны с квадрокоптеров сразу после официального открытия ледового городка 29 января, сообщает пресс-служба администрации города.

Пользователи сети могут побывать в ледовом городке, не выходя из дома.

- Снимки в высоком разрешении сделаны с двух точек: со стороны улицы Вайнера и со стороны улицы 8 Марта. Изображение можно приблизить, чтобы рассмотреть детали, а можно отдалить, чтобы увидеть всю панораму городка с высоты птичьего полёта. Фотографы выбрали тёмное время суток, чтобы на панораме во всей красе была видна праздничная подсветка, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.