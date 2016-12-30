Областная газета
Общество 30 декабря 2016, 13:39

С 2017 года госслужащие будут позже уходить на пенсию

С 1 января вступает в силу федеральный закон, по которому начнётся повышение пенсионного возраста для чиновников.

Напомним, по этому документу госслужащие в 2017 году уйдут на заслуженный отдых на полгода позже: с 55,5 лет — женщины и с 60,5 лет — мужчины.

Это часть поэтапной программы повышения пенсионного возраста для чиновников. Предельное повышение — до 65 лет — для мужчин-госслужащих станет реальностью в 2026 году. Женщинам повезло больше: для них максимальное увеличение — до 63 лет — наступит только в 2032 году.

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