Порядок в новогодние дни на Среднем Урале будут охранять свыше 13 тысяч человек

Во время предстоящих праздников на Среднем Урале в поддержании правопорядка на различных мероприятиях будет задействовано более 13 тыс. человек.

Как говорилось на селекторном совещании в главном управлении МВД Россиии по Свердловской области, в это число входят сотрудники органов МВД, казаки, представители добровольных народных дружин и частных охранных предприятий.

По словам официального представителя ГУ МВД области Валерия Горелых, на территории нашего региона за девять выходных дней пройдёт 430 праздничных мероприятий. Кроме того, на Рождество запланировано проведение богослужений в 348 храмах. Предполагается, на них соберутся около 84 тыс. верующих.