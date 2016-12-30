Уральский учёный получил 20 тысяч долларов от Microsoft

Уральский учёный Дмитрий Усталов получил грант от компании Microsoft в размере 20 тыс. долларов (примерно 1,2 млн рублей) на проведение исследований. Он обучает компьютеры понимать смысл текста и связь между словами, сообщает пресс-служба УрФУ.

- В этом году я ездил на стажировку в Германию, там мы организовали совместный исследовательский проект: учим компьютеры распознавать, насколько общими или частными являются слова по отношению друг к другу. К примеру, человек, с одной стороны, с точки зрения биологии — млекопитающее, а с другой — личность. Это позволит машинам лучше понимать неочевидные связи между объектами окружающего мира, что очень важно при создании интеллектуальных систем, - рассказал пресс-службе УрФУ Дмитрий Усталов.

По словам ассистента кафедры высокопроизводительных компьютерных технологий УрФУ и младшего научного сотрудника ИММ УрО РАН Дмитрия Усталова, грант позволит использовать сервер с большим объёмом памяти. По условиям награждения, все права на результаты исследований будут принадлежать разработчикам.

Фото: пресс-служба УрФУ