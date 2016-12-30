В Екатеринбурге сдали в строй самый высокий северный небоскрёб мира

В столице Урала сегодня сдали в эксплуатацию 52-этажную башню "Исеть" и 33-этажный бизнес-центр "Демидов", возведённые УГМК.

Как сообщили в пресс-службе УГМК, высота "Исети" достигла 209 м. Эксперты журнала TALL BUILDING назвали её самым высоким северным небоскрёбом мира. Общая площадь этого здания превышает 70 тыс. кв. м. В башне расположено 225 апартаментов. Небоскрёб украшают 3500 светодиодных ламп.

— Башня "Исеть" — итог многолетнего труда огромного количества специалистов, благодаря которым в Екатеринбурге появился новый архитектурный символ города. Это объект, уникальный во всём, начиная от архитектуры, инженерных решений и заканчивая электронной начинкой, — прокомментировал директор по капстроительству и инвестициям УГМК Сергей Ерыпалов.

У бизнес-центра "Демидов" — размеры поскромнее: площадь 47 тыс. кв. м. Его фасад выполнен из двух видов стёкол: снаружи — со специальным светоотражающим покрытием, изнутри — с травмобезопасным покрытием. Этот бизнес-центр соединён переходом с расположенным поблизости Ельцин Центром.