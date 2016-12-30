Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили свердловчан с Новым годом

Президент России Владимир Путин и председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев направили жителям Среднего Урала поздравительные телеграммы. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

"Мы всегда с особыми чувствами ждём эти замечательные праздники, связываем с ними надежды на перемены к лучшему, исполнение заветных желаний", подчеркнул глава государства.

"Провожая уходящий год, каждый из нас вспоминает его яркие моменты, надеется на добрые перемены и мечтает о будущем. Пусть новый год откроет новые возможности в осуществлении планов и интересных проектов в самых разных областях", пожелал уральцам Дмитрий Медведев.