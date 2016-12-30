Обзор криминальной хроники пятницы, 30 декабря

В Екатеринбурге задержан предприниматель, стрелявший в прохожего из "травмата"

Полиция установила личность и задержала екатеринбуржца, который в ходе уличного конфликта применил травматическое оружие в отношении оппонента. В ходе проверки было установлено, что 39-летний мужчина проходил мимо торгового центра на улице Сулимова. Проходу мешал припаркованный автомобиль, водитель которого оказался подвинуть машину. По словам пешехода, автомобиль мешал ему пройти. В ходе конфликта водитель произвёл выстрел из травматического пистолета в сторону пешехода и попал ему в ногу. После этого стрелявший скрылся с места происшествия. Стрелком оказался 31-летний директор ООО: в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство") и части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинения лёгкого вреда здоровью"). Лицензия на оружие аннулирована, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Свердловчанин сдал полиции точку продаж спиртосодержащих жидкостей

Житель Екатеринбурга помог полицейским накрыть пункт нелегальной торговли спиртным. Как сообщила пресс-группа городского УМВД, 28-летний мужчина приобрёл несколько флаконов-"фунфыриков" антисептического спиртосодержащего раствора в павильоне на улице Баумана, распил их, после чего почувствовал себя не очень хорошо. Зная из сообщений СМИ о случаях отравления спиртосодержащими растворами, гражданин сразу же обратился в полицию и указал, где приобрёл антисептик. В ходе обследования павильона оперативниками выявлен факт незаконной продажи пива и медицинского спиртосодержащего раствора. Обнаруженная во время осмотра алкогольная продукция изъята и направлена на исследование. Владелец торговой точки, 34-летний предприниматель, не смог предоставить правоустанавливающих и товарно-сопроводительных документов, также он не имел договора аренды земельного участка под размещение торгового объекта.

Страховщики выплатят 1,5 миллиона рублей за лесной пожар под Ивделем

Прокуратура города Ивделя провела проверку в связи с взрывом участка газопровода высокого давления "Ямбург-Елец-1", расположенного в Оусском участковом лесничестве Лявдинского участка Ивдельского лесничества. По результатам было установлено, что возникший вслед за взрывом лесной пожар привёл к уничтожению 45 гектаров леса. Ущерб лесничеству составил порядка 1,5 млн рублей, однако эксплуатант, - ООО "Газпром трансгаз Югорск", - в добровольном порядке ущерб не возмещал. Судом установлено, что гражданскую ответственность предприятия, в том числе за причинение вреда окружающей природной среде, застраховало ООО "Согаз". Таким образом, ответственность легла на страховщика. Решение суда вступило в законную силу, сообщает прокуратура Свердловской области.