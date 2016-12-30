Отстранение лыжников Шаповаловой и Белова оставлено в силе

Допинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (ФИС) отклонила апелляции на временное отстранение шести российских лыжников, в том числе свердловчан Евгении Шаповаловой и Евгения Белова.

Ранее ФИС, основываясь на результатах доклада следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, дисквалифицировала спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх-2014.

"После получения письменных объяснений от спортсменов, а также ответа от FIS допинговая комиссия приняла единогласное решение о поддержке временного отстранение российских лыжников, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФИС, - Мотивировочная часть будет направлена спортсменам в установленные сроки. Каждый из них не может принимать участие в любых международных турнирах".