Губернатор поздравил свердловчан с Новым годом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с наступающим Новым годом.
Подводя итоги уходящего года, глава региона отметил, что один из важнейших результатов 2016 года - успешное проведение выборной компании. По её итогам удалось значительно усилить позиции Свердловской области в Госдуме, сформировать дееспособный депутатский корпус на разных уровнях представительной власти.
Кроме того, позитивным результатом года стал успех Иннопрома - 2016 и Российско-Китайского "ЭКСПО". Напомним, в дни Иннопрома было подписано 76 соглашений, сумма контрактов по которым превышает 5 млрд рублей.
- Мы с оптимизмом смотрим в будущее и верим в лучшее. Каждый из нас понимает, что благополучие не приходит само по себе: оно достигается трудом и упорством, верой в свои силы, в своих земляков, в свой край. Мы вместе создаём новую историю Свердловской области, новое качество жизни уральцев, - подчеркнул Евгений Куйвашев.