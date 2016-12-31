Губернатор поздравил свердловчан с Новым годом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с наступающим Новым годом.

Подводя итоги уходящего года, глава региона отметил, что один из важнейших результатов 2016 года - успешное проведение выборной компании. По её итогам удалось значительно усилить позиции Свердловской области в Госдуме, сформировать дееспособный депутатский корпус на разных уровнях представительной власти.

Кроме того, позитивным результатом года стал успех Иннопрома - 2016 и Российско-Китайского "ЭКСПО". Напомним, в дни Иннопрома было подписано 76 соглашений, сумма контрактов по которым превышает 5 млрд рублей.