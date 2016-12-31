Владимир Путин не намерен высылать из России американских дипломатов

Президент РФ Владимир Путин выступил с ответным заявлением по поводу высылки 35 российских дипломатов из США.

Как говорится на Официальном сайте Кремля, глава нашего государства решил не опускаться до "кухонной" дипломатии и не высылать американских дипломатов из России.

– Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремль, – заявил Владимир Путин.