Для Уральского филармонического оркестра купят фагот за 2,5 миллиона рублей

Директору Свердловской филармонии Александру Колотурскому и главному дирижёру Уральского академического филармонического оркестра Дмитрию Лиссу вручили сертификат на 2,5 млн рублей для приобретение фагота.

Как сообщает областной департамент информполитики, средства для покупки этого музыкального инструмента собраны на благотворительном балу в филармонии. Напомним, Губернаторский бал в филармонии состоялся на Среднем Урале в 23-й раз. В нынешнем году общая сумма собранных там денег превысила 3 млн рублей. Средства, которые останутся после покупки фагота, направят на благотворительные проекты: поддержку концертной и гастрольной деятельности оркестра. В частности, речь идёт об организации концертов перед социально незащищёнными категориями населения.