Отомстил Карлсену: Сергей Карякин выиграл чемпионат мира по блицу

Российский гроссмейстер Сергей Карякин завоевал титул чемпиона мира по блицу. Турнир проходил в Дохе в течение двух дней, россиянин оказался лучшим по итогам всех сыгранных партий.

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Карякин лидировал после первого дня, обыграв своего принципиального соперника Магнуса Карлсена в очной встрече. Однако по ходу второго игрового дня норвежец лидировал, но, сыграв вничью в двадцатой партии, упустил итоговую победу.

Карлсен, раздосадованный поражением, покинул церемонию награждения раньше времени. Напомним, что в ноябре, после поражения от Карякина в одной из партий битвы за шахматную корону, норвежец не дождался начала пресс-конференции и покинул зал.