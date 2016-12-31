На Среднем Урале вручили паспорт гражданина РФ участнику Великой Отечественной войны из Узбекистана

Начальник отдела полиции №9 УМВД России по Екатеринбургу Вадим Пономарев вручил паспорт гражданина Российской Федерации ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Тимашеву, полгода назад переехавшему на Средний Урал из Узбекистана.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу, Владимир Тимашев родился в 1926 году в Куйбышевской области. В 1943 году его призвали в армию. Он принимал участие в освобождении Маньчжурии, за что награждён орденом "Отечественной войны" II степени и множеством медалей. После демобилизации в 1950 году Владимир Тимашев уехал в Узбекистан, где трудился на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. В 2002 году дочь Владимира Тимашева переехала из Узбекистана в Россию, на год позже – сын. После смерти супруги и сам ветеран решил переселиться поближе к детям – в Екатеринбург.

Вскоре после переезда Владимир Тимашев и его родственники обратились в подразделение по вопросам миграции отдела полиции № 9 для оформления гражданства РФ. Их встретили с пониманием и постарались максимально быстро оформить паспорт гражданина России.