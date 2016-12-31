Владимир Путин осмотрел музейные окна Московского Кремля

Президент России Владимир Путин осмотрел новую достопримечательность Московского Кремля – музейные окна.

Как сообщает Официальный сайт Кремля, на Ивановской площади оборудованы два специальных окна, позволяющих заглянуть в археологические шурфы и увидеть элементы древних зданий. Первое музейное окно позволяет увидеть часть фундамента Малого Николаевского дворца, второе – часть фундамента церкви Алексея Митрополита из комплекса зданий, примыкавших к Чудову монастырю. Эти археологические находки обнаружены осенью 2015 года после демонтажа не представлявшего исторической ценности административного здания.