Областная газета
Общество 31 декабря 2016, 17:33

На стене хосписа в Екатеринбурге уличные художники написали портрет Доктора Лизы

На стене хосписа, расположенного на улице Челюскинцев в Екатеринбурге, появился портрет руководителя фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе над Чёрным морем.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке один из инициаторов акции Андрей Крупин.

– Мы сегодня сделали стрит-арт в память о Докторе Лизе, погибшей в катастрофе летевшего в Сирию военного Ту-154М. Это небольшая акция, но этого достаточно, чтобы почтить её память и сделать что-то хорошее от лица нашего города. Пусть её слова "добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия" будут в сердце каждого человека на нашей планете, – написал Андрей Крупин.

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