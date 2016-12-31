На стене хосписа в Екатеринбурге уличные художники написали портрет Доктора Лизы

На стене хосписа, расположенного на улице Челюскинцев в Екатеринбурге, появился портрет руководителя фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе над Чёрным морем.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке один из инициаторов акции Андрей Крупин.