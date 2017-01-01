Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением

Президент России Владимир Путин в новогоднюю ночь выступил с традиционным праздничным обращением к жителям страны. Об этом сообщает Официальный сайт Кремля.

– 2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперёд. Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается. Хотел бы искренне поблагодарить вас за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России, – сказал глава государства.