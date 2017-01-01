За новогоднюю ночь в Екатеринбурге не зафиксировано ни одного происшествия

По данным полиции, МЧС и Единой диспетчерской службы в новогоднюю ночь в столице Урала не произошло масштабных происшествий и коммунальных аварий.

Как сообщает Официальный портал Екатеринбурга, все ответственные службы и ведомства продолжат работать в усиленном режиме в течение новогодних каникул. Одновременно продолжат дежурство городские и областные власти. По поручению главы Администрации города Екатеринбурга Александра Якоба за ходом праздничных мероприятий и работой всех коммунальных служб наблюдают дежурные из числа его заместителей. Это позволит быстро принимать решения в случае обильных снегопадов, аварий на инженерных сетях или при возникновении чрезвычайных ситуаций.