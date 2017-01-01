Космонавты смогли встретить Новый год 16 раз

У космонавтов и астронавтов из 50-й интернациональной экспедиции, работающей сейчас на Международной космической станции (МКС) за нынешние сутки 16 раз был повод поздравить друг друга с наступлением 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", в первый раз это произошло 31 декабря в 15 часов 24 минуты 08 секунд по московскому времени над Новой Зеландией. Далее космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков, Олег Новицкий и астронавты Роберт Шейн Кимброу, Пегги Уитсон, Тома Песке смогли отпраздновать наступление 2017 года в 12 часов ночи по московскому времени, причём МКС в тот момент пролетала над Калифорнией. Когда полночь наступила в Париже, МКС была над Фолклендскими островами. А 0 часов в Вашингтоне космический экипаж встречал над островами Фиджи.

Самое интересное в том, что космонавты и астронавты всё ещё продолжают встречать 2017 год. 16-й раз, когда они будут пролетать над часовым поясом, где земляне праздную наступление 2017 года, произойдёт сегодня в 14 часов 34 минуты 59 секунд по московскому времени над южной частью акватории Тихого океана.