Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью граждан Турции и ряда других стран в результате террористического акта в Стамбуле. Об этом сообщил Официальный сайт Кремля.

– Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг – дать решительный отпор террористической агрессии, – отметил Владимир Путин в своей телеграмме.