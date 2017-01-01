За 2016 год "Роскосмос" выполнил 18 пусков ракет-носителей

За прошедший год госкорпорация "Роскосмос" осуществила 18 пусков ракет-носителей в интересах государственных и коммерческих заказчиков.

Как пояснили в пресс-службе "Роскосмоса", семь пусков с космодрома Байконур выполнены в рамках программ Международной космической станции. Кроме того, весной 2016 года с космодрома Байконур ракета-носитель "Протон" подняла в космос корабль российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016". Одновременно была проведена экспертиза ключевых параметров проекта "ЭкзоМарс-2020".