В результате теракта в Стамбуле погибла гражданка России

Генеральное консульство РФ в Стамбуле выяснило, что одна из погибших в результате террористического акта в ночном клубе имеет гражданство России.

Как сообщает ТАСС, речь идёт о девушке, которая изначально считалась гражданкой Азербайджана. К настоящему времени турецкие власти закончили процедуру опознания 39 погибших и точно установили их гражданство. Как сообщил турецкий министр здравоохранения Реджеп Акдага, всего было госпитализировано 65 человек, состояние четырёх из них оценивается как критическое.