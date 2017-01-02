На Свердловской железной дороге поезд убил человека

1 января в 21 ч. 20 мин. на станции Кез в Удмуртии, относящейся к зоне ответственности Свердловской железной дороги, поезд убил местного жителя.

Уральское следственное управление на транспорте СКР выясняет все обстоятельства случившегося. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте перед близко идущим пассажирским поездом "Москва – Абакан". Из-за слишком близкого расстояния до поезда машинист локомотивной бригады не смог избежать наезда. В результате мужчина получил множественные травмы, от которых скончался на месте.