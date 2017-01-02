Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной князя Димитрия Романова

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования по поводу кончины Димитрия Романова – праправнука императора Николая I.

Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. Напомним, старейший представитель рода Романовых Димитрий Романов скончался в Дании на 91-м году жизни. Он родился в эмиграции, но в последние двадцать лет неоднократно посещал Россию и встречался с Дмитрием Медведевым.