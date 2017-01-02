Вечером уральцы увидят в небе сближение Венеры с Луной

Сегодня, 2 января, уральцы увидят в небе космическую пару Венера - Луна невооружённым глазом.

Сразу после захода солнца вторая планета Солнечной системы окажется на близком расстоянии от спутника Земли, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- Венера и Луна уступают по яркости только Солнцу, поэтому сегодня их можно обнаружить даже сквозь лёгкую облачность. Эффектную пару можно наблюдать до 22:00. Затем они скроются за горизонтом на широте Екатеринбурга, - рассказал Владилен Санакоев.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум