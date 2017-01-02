Из екатеринбургской многоэтажки на улице Якова Свердлова эвакуировали 10 человек из-за пожара

Сегодня, 2 января, в 9:05 поступило сообщение о пожаре в екатеринбургском 12-ти этажном жилом доме на улице Якова Свердлова. В 12:56 пожар полностью потушен, сгорело домашнее имущество в квартире на девятом этаже, пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. По предварительной информации, произошло возгорание квартиры на девятом этаже на площади 50 квадратных метров, тушение осложнялось высокой температурой. Из подъезда были эвакуированы по лестничным маршам 10 человек.

- По прибытию пожарных подразделений с балкона было открытое горение, которое ликвидировано в 10:26. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к 12:56. На тушение пожара выезжали 27 человек личного состава и 10 единиц техники. Причина возгорания устанавливается, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области