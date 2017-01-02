В Екатеринбурге пройдёт благотворительный концерт Светланы Копыловой

В Екатеринбурге пройдёт благотворительный концерт российской певицы и киноактрисы Светланы Копыловой 17 февраля в 19:00 в Центре культуры и искусств "Верх-Исетский" (пл. Суботников, 1).

Исполнительница представит новый альбом "Звезду дарю" в поддержку подопечных и социальных проектов Православной службы милосердия, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. Также на февральском концерте Светлана Копылова представит свою автобиографическую книгу.

- Альбом "Звезду дарю" очень лёгкий, с оттенком юмора, он показывает, какими замечательными были наши императоры. Зрителей ждёт живой звук. Я прочту главы из своей книги, которую привезу в Екатеринбург прежде, чем в Москву и Санкт-Петербург, - рассказала автор-исполнитель Светлана Копылова.

Добавим, Светлана Копылова сыграла в фильмах "Меня зовут Арлекино", "Время танцора". Она пишет песни для эстрадных исполнителей, в числе которых Кристина Орбакайте, Игорь Саруханов, Валентина Толкунова. Светлану Копылову называют родоначальницей жанра песни-притчи.