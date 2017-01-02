Юрий Куклачёв посетил Кировградскую колонию на Среднем Урале

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв приехал на Средний Урал и посетил Кировградскую воспитательную колонию.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, это был второй визит знаменитого артиста клоунады в эту колонию. Впервые он приезжал к воспитанникам Кировградской ВК два года назад. В ходе нынешнего визита Юрий Куклачёв провёл для воспитанников "Урок доброты".

— Главное в любой жизненной ситуации слушать, что вам подсказывает ваше сердце, — рассказал Юрий Куклачёв. — То, что вы оказались в местах лишения свободы, не значит, что пути к другой жизни для вас нет. Вы сами выбираете свой путь, надо лишь жить сердцем.