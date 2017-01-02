Умер известный футболист Виктор Царёв

Сегодня на 86-м году жизни скончался знаменитый футболист и тренер, один из лучших защитников московском команды "Динамо" Виктор Царёв. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба "Динамо" на своей странице в Twitter.

Напомним, будучи игроком "Динамо", Виктор Царёв четыре раза становился чемпионом Советского Союза. В 1976 и 1981 годах был тренером юношеской сборной Советского Союза. В 1976 году футбольная команда под его руководством завоевала титул чемпиона Европы. За это Виктору Царёву присвоили звание "Заслуженного тренера СССР". С 1973 по 1975 год он был главным тренером "Динамо".