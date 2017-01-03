В Серове несколько человек получили травмы при катании на горке

Следователи СКР начали проверку в связи с поступившими сообщениями о получении несколькими гражданами различных травм при катании на ледяной горке. По информации СКР, предстоит проверить, насколько при возведении объекта соблюдались нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности людей.

- Организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о получении несколькими жителями города Серова различных травм при катании на ледяной горке, сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. - В ходе проверки будет выясняться, действительно ли имело место травмирование посетителей ледяной горки, какова степень тяжести вреда здоровью пострадавших, будут установлены и опрошены лица, ответственные за возведение горки.

Также выясняется, соблюдались ли при строительстве ледяной горки необходимые нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности граждан.

Отметим, сообщение о травмировани нескольких серовчан при катании на ледяной горке появилось в одном из федеральных СМИ. По имеющейся информации, как минимум пять человек получили переломы, ушибы и сотрясения.

По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.